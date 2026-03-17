Le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse de Chelsea en 8e de finale retour de Ligue des Champions. Vainqueur à domicile à l’aller (5-2), le Paris-SG est largement favori pour la qualification.
Ligue des champions : le PSG méfiant avant son match retour face à Chelsea
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