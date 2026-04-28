Considérés comme les deux meilleures équipes actuelles en Europe, le PSG et le Bayern Munich se retrouvent mardi 28 avril pour un immense choc en demi-finale aller de la Ligue des champions dans un Parc des Princes qui risque d'être en fusion. L'analyse de Benoit Perrochais.
Ligue des champions: Le PSG affronte le Bayern au Parc des Princes
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