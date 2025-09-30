 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Ligue des champions : L'OM reçoit l'Ajax pour enfin lancer sa saison européenne

information fournie par France 24 30/09/2025 à 08:55

L’Olympique de Marseille reçoit l’Ajax d’Amsterdam pour la 2e journée de Ligue des Champions. Les Olympiens veulent confirmer en Europe leur bonne forme domestique.

Sport

