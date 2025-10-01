L'OM a largement battu l'Ajax Amsterdam (4-0) en Ligue des champions. C'est la première victoire de Marseille dans la compétition depuis 2022.
Ligue des champions : l'OM écrase l'Ajax et lance sa saison européenne
