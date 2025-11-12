L'OL Lyonnes a battu Wolfsburg (3-1) en Ligue des champions féminine. Les Lyonnaises prennent la tête du classement.
Ligue des champions féminine : l'OL Lyonnes remporte le choc face à Wolfsburg
