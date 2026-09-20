Après un triste début saison marseillais et un démarrage timide des doubles champions d'Europe, l'OM reçoit dimanche le PSG au stade Vélodrome, en clôture de la 5e journée de Ligue 1. Un Classique qui attire un peu moins la lumière et la passion que les saisons précédentes.
Ligue 1 : le PSG s'avance à Marseille dans un Classique moins attendu
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