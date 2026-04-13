Avec un but de son capitaine Corentin Tolisso, l'OL renoue avec la victoire après une longue série de neuf matchs sans victoire. Les Gones grimpent à la 5e place du classement, et gardent l'espoir d'arracher une place en Ligue des Champions l'an prochain.
Ligue 1 : l'Olympique lyonnais gagne enfin et se relance dans la course à l'Europe
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