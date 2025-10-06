 Aller au contenu principal
Ligue 1 : Ethan Mbappé et Lille arrachent le nul face au PSG

information fournie par France 24 06/10/2025 à 10:27

Lille et le Paris Saint-Germain ont fait match nul (1-1) en clôture de la 7e journée de Ligue 1. Ethan Mbappé, entré en jeu quelques minutes auparavant, a égalisé face à son club formateur. Un peu plus tôt, Lyon s'est sabordé face à Toulouse (1-2).

