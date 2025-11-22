Dans votre magazine cette semaine, l’appel d’Amine Kessaci à marcher en nombre à Marseille, à Paris, Lyon Grenoble et ailleurs : "Plus il y aura du monde à la marche, et plus nos vies seront protégées". Le Militant Ecologiste, très engagé contre le narcotrafic a perdu un deuxième frère, Mehdi, assassiné en pleine rue. Un meurtre qui a replacé au cœur du débat public la lutte contre le crime organisé. Christophe Bouqet, co-auteur de "Narcotrafic, le poison de l'Europe" (aux éditions La Découverte) était notre invité »
Lutte contre le narcotrafic : la France face un fléau de grande ampleur
