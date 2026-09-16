Le Real Madrid s’est imposé de justesse face à Elche (3-2) pour la 6e journée de Liga. Kylian Mbappé a été buteur et passeur décisif.
Liga : Kylian Mbappé incontournable avec le Real Madrid face à Elche
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