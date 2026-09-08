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Libéré du Togo, le réalisateur français Gaël Mocaër témoigne sur France 24

information fournie par France 24 08/09/2026 à 10:22

Après plus d'un mois de détention à Lomé, le réalisateur français Gaël Mocaër assure que les conditions de détention "étaient tout à fait acceptables". Il revient sur ces 36 jours d'incertitude vécus aux côtés de son collègue Sebastian Perez Pezzani et de leur fixeur.

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