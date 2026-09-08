Après plus d'un mois de détention à Lomé, le réalisateur français Gaël Mocaër assure que les conditions de détention "étaient tout à fait acceptables". Il revient sur ces 36 jours d'incertitude vécus aux côtés de son collègue Sebastian Perez Pezzani et de leur fixeur.
Libéré du Togo, le réalisateur français Gaël Mocaër témoigne sur France 24
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