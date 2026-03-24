Le chef de la diplomatie française exhorte Israël "à s'abstenir" de mener des opérations pour s'emparer d'une zone du sud du Liban, tout en saluant la "décision courageuse" du Liban d'expulser l'ambassadeur d'Iran en poste à Beyrouth.
Liban: Paris exhorte Israël "à s'abstenir" de s'emparer d'une zone du sud (Barrot)
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