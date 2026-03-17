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Liban: nouvelles frappes israéliennes sur la banlieue sud de Beyrouth

information fournie par AFP Video 17/03/2026 à 15:07

Des frappes ont touché mardi la banlieue sud de Beyrouth alors qu'Israël mène de nouvelles attaques contre la capitale libanaise et a ordonné à nouveau aux habitants d'une vaste partie du sud du Liban d'évacuer.

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