"Nous voyons très clairement une alliance Macronie-Rn se nouer pour défendre le budget de malheur de monsieur Lecornu", dénonce Mathilde Panot, députée La France insoumise alors que la commission des Finances de l'Assemblée nationale examine jusqu'à mercredi le budget 2026.
LFI dénonce une alliance "Macronie-RN" défendant "un budget dangereux"
