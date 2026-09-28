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Les victimes de pédocriminalité rencontrées par le pape saluent une "écoute profonde"

information fournie par AFP Video 28/09/2026 à 17:02

Le pape a fait preuve d'une "prise de conscience majeure" en rencontrant dimanche à Lourdes sept victimes de violences sexuelles dans l'Eglise, rapportent cinq d'entre elles lors d'une conférence de presse, saluant une "écoute profonde" sur cet épineux dossier. Lors de cette rencontre à huis clos, qui a duré près de deux heures et qui a consisté en un tête-à-tête d'une quinzaine de minutes avec chaque victime suivi d'un temps collectif, le pape s'est montré "très attentif" et "authentiquement à l'écoute", déclare Olivier Mardi, cofondateur du collectif Voix Libérées de Touraine.

Pape Leon XIV
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1 commentaire

  • 17:27

    Il préfère évoquer la GPA... il y en a moins que des agressions sexuelles !:-))

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