"Les vaches ressentent une température de 10 degrés de plus que nous, donc c'est comme s'il faisait 43-45 degrés pour elles", expliquait Nadège Poumaere, éleveuse de vaches laitières à Sercus (Nord). Ventilateurs, arrosage des vaches: cette exploitante redouble d'ingéniosité pour rafraîchir ses 130 bêtes.
Les vaches laitières du Nord souffrent aussi de la vague de chaleur
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