Des véhicules et des piétons se frayent un chemin dans les rues inondées de Charjah après les fortes pluies qui se sont abattues sur les Émirats arabes unis. IMAGES
Les rues de Charjah aux Émirats inondées après de fortes pluies
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