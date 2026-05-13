La guerre en Ukraine se fait sentir jusque sur le territoire roumain. Ces dernières semaines, les attaques russes se sont multipliées contre les ports ukrainiens du Danube, situés à quelques centaines de mètres seulement de la frontière avec la Roumanie. Dans le delta du Danube, biosphère protégée par l’Unesco, les habitants des villages roumains sont régulièrement réveillés par les explosions et les alertes aériennes venues de la rive d’en face. Reportage de Maria Gerth-Niculescu.
Les Roumains aux portes de la guerre : le delta du Danube visé par les Russes
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