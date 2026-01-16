A la veille de sa signature, Lula et von der Leyen célèbrent l'accord UE-Mercosur

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva à Rio de Janeiro, au Brésil le 16 janvier 2026 ( AFP / Mauro PIMENTEL )

L'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur est bon pour le "multilatéralisme", a déclaré vendredi le président brésilien Lula en recevant à Rio de Janeiro la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a célébré "l'ouverture".

Après plus de 25 ans de négociations, les pays latino-américains fondateurs du Mercosur (Argentine, Brésil, Uruguay et Paraguay) signeront samedi cet accord avec l'UE à Asuncion, la capitale paraguayenne.

Le traité crée l'une des plus grandes zones de libre-échange au monde mais suscite de fortes inquiétudes du monde agricole, notamment en France.

Cet accord est "très bon, surtout pour le monde démocratique et pour le multilatéralisme", a dit devant la presse Luiz Inacio Lula da Silva après un entretien avec Mme von der Leyen.

"Cet accord de partenariat va au-delà de la dimension économique. L'Union européenne et le Mercosur partagent des valeurs telles que le respect de la démocratie, de l'Etat de droit et des droits humains", a-t-il souligné.

"C'est le pouvoir du partenariat et de l'ouverture", a renchéri la dirigeante européenne à ses côtés. "Et c'est ainsi que nous créons une vraie prospérité", a-t-elle ajouté.

Ensemble, les deux blocs représentent 30% du PIB mondial et comptent plus de 700 millions de consommateurs.

A la tête du géant agricole brésilien, Lula a joué un rôle crucial dans l'avancée du traité mais n'a pas réussi à le faire signer en décembre au Brésil, qui exerçait alors la présidence tournante du Mercosur.

Il n'assistera pas à la signature de l'accord samedi, a indiqué jeudi à l'AFP une source au sein de la présidence brésilienne.

Le président du Paraguay, Santiago Peña, et son homologue uruguayen Yamandu Orsi seront présents en revanche, de même que la présidente de la Commission européenne. Le président argentin Javier Milei pourrait également être présent.