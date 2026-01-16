Ils se présentent comme "patriotes", défenseurs d'une "parole libre" dans le débat public français. Très critiques du pouvoir français, ils attisent aussi les tensions sociales sur les réseaux sociaux. Mais depuis la coupure généralisée d'internet en Iran, ces internautes sur X sont devenus totalement muets. Un exemple "d'ingérence numérique étrangère", décryptée par Jules Boiteau dans Info Intox.
Des internautes "patriotes français" muets depuis la coupure internet en Iran
