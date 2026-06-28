Nous avons eu cette semaine en France une période de chaleur extrême, historique et meurtrière. Tout au long de ces neuf jours, nous avons pris une réalité de plein fouet, celle de l'impréparation, et du manque d'équipement adaptés dans les hôpitaux, dans les écoles, et dans les logements, sociaux notamment. Illustration dans les quartiers populaires vulnérables avec nos invités Féris BARKAT et Aïssé DIAWARA de chez Banlieue Climat.
Les quartiers populaires surexposés aux canicules : les inégalités sociales s'accentuent
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro