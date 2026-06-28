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Les quartiers populaires surexposés aux canicules : les inégalités sociales s'accentuent

information fournie par France 24 28/06/2026 à 19:13

Nous avons eu cette semaine en France une période de chaleur extrême, historique et meurtrière. Tout au long de ces neuf jours, nous avons pris une réalité de plein fouet, celle de l'impréparation, et du manque d'équipement adaptés dans les hôpitaux, dans les écoles, et dans les logements, sociaux notamment. Illustration dans les quartiers populaires vulnérables avec nos invités Féris BARKAT et Aïssé DIAWARA de chez Banlieue Climat.

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2 commentaires

  • 20:05

    Trop c'est trop

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