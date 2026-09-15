Plusieurs milliers de policiers ont manifesté mardi à Paris à l'appel du syndicat Alliance. De l'avenue des Champs-Elysées à l'Assemblée nationale, ils réclamaient entre autres des revalorisations salariales, de meilleures conditions de travail et une augmentation des effectifs.
Les policiers manifestent à Paris pour réclamer plus de moyens
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