Les perspectives de marchés de BlackRock pour le second semestre

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Premier semestre spectaculaire pour les marchés actions : malgré la remontée des taux, les incertitudes géopolitiques et les interrogations sur la croissance mondiale, les investisseurs sont restés au rendez-vous. L'intelligence artificielle peut-elle continuer à soutenir la hausse ? L'inflation est-elle LE risque sous-estimé du moment ? Quelles classes d'actifs privilégier pour les mois qui viennent ? Henri Chabadel, directeur des investissements de BlackRock France, Belgique et Luxembourg, partage son analyse des grands enjeux qui pourraient façonner la seconde partie de l'année.