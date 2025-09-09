Les partisans de la gauche applaudissent et célèbrent alors que le mouvement emmenée par le Premier ministre travailliste Jonas Gahr Støre devrait se maintenir au pouvoir en Norvège après sa victoire lundi lors de législatives, selon des résultats préliminaires publiés à la clôture des bureaux de vote. IMAGES
Les partisans de la gauche norvégienne se réjouissent de très bonnes projections de victoire
