 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Confiance: Wauquiez (LR) votera pour mais "sans enthousiasme"

information fournie par AFP Video 08/09/2025 à 17:20

Laurent Wauquiez affirme à la tribune de l'Assemblée nationale qu'il votera "pour" la confiance sollicitée par François Bayrou, mais "sans enthousiasme", tandis que d'autres députés LR "ne voteront pas pour". "Si vous aviez écouté la France qui travaille, vous auriez aujourd'hui le soutien unanime des députés de la droite républicaine", affirme le président des députés LR. SONORE

Budget France
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Ukraine: attaque russe record, le siège du gouvernement frappé pour la première fois

information fournie par AFP 02:37
1
2

Près de 900 arrestations à Londres à un rassemblement de soutien à Palestine Action

information fournie par AFP 07 sept.
1
3

L'armée israélienne appelle à l'évacuation de la ville de Gaza

information fournie par AFP Video 06 sept.
4

Ukraine: le siège du gouvernement endommagé après une attaque aérienne russe record

information fournie par AFP Video 07 sept.
2
5

L'actrice française Adèle Haenel annonce rejoindre la flottille pour Gaza depuis Tunis

information fournie par AFP Video 07 sept.
6
6

L'Essentiel politique : "On sent F. Bayrou de plus en plus radical dans les termes qu'il utilise"

information fournie par France 24 00:44
2
7

Remaniement au Sénégal avec des départs remarqués aux affaires étrangères et à la justice

information fournie par France 24 07 sept.
8

Carlos Alcaraz surclasse Jannik Sinner et remporte l'US Open

information fournie par France 24 08:16
1

Pour sa rentrée politique, Mélenchon appelle à la grêve générale le 10 septembre

information fournie par AFP 22 août
10
2

Mouvement de blocage: Mélenchon appelle à la grève générale le 10 septembre

information fournie par AFP Video 23 août
2
3

Police municipale: Retailleau arrive dans les Yvelines

information fournie par AFP Video 02 sept.
4

Passe d’armes entre Bayrou et Meloni autour du "dumping fiscal"

information fournie par France 24 02 sept.
2
5

Crise du logement en Espagne : des gros bras contre les occupants illégaux

information fournie par France 24 02 sept.
5
6

Venezuela : Maduro a reçu un téléphone de la part du président chinois

information fournie par AFP Video 02 sept.
7

Fed, instabilité politique en France : ces 2 gros risques pour les marchés !

information fournie par Ecorama 02 sept.
2
8

Guillaume Martinaud (président d'Orpi) : "La reprise du marché immobilier est menacée !"

information fournie par Ecorama 02 sept.
7
1

Quasiment toute la France en orange au 8e jour de la vague de chaleur

information fournie par AFP 15 août
2
2

Zelensky accuse Moscou de vouloir se soustraire à l'organisation d'une rencontre avec Poutine

information fournie par AFP Video 22 août
3

La perspective d'une rencontre entre Poutine et Zelensky s'éloigne

information fournie par AFP 22 août
44
4

Top 5 IA du 22/08/2025

information fournie par Libertify 23 août
5

Zelensky se dit prêt à une rencontre bilatérale avec Poutine pour mettre fin à la guerre

information fournie par AFP Video 19 août
6

En Suède, l'église historique de Kiruna déménage sur des roulettes

information fournie par AFP Video 20 août
7

En Suède, première journée réussie pour le déplacement de l'église de Kiruna

information fournie par AFP 19 août
8

Top 5 IA du 19/08/2025

information fournie par Libertify 20 août

2 commentaires

  • 17:47

    Mon dieu, que ce type est mauvais !

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank