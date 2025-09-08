Laurent Wauquiez affirme à la tribune de l'Assemblée nationale qu'il votera "pour" la confiance sollicitée par François Bayrou, mais "sans enthousiasme", tandis que d'autres députés LR "ne voteront pas pour". "Si vous aviez écouté la France qui travaille, vous auriez aujourd'hui le soutien unanime des députés de la droite républicaine", affirme le président des députés LR. SONORE
Confiance: Wauquiez (LR) votera pour mais "sans enthousiasme"
