Plusieurs milliers d'opposants à la future loi fin de vie, dont l'examen reprend mardi au Sénat, se sont retrouvés dimanche à Paris dans le cadre de la "marche pour la vie" pour "porter le message que la vie vaut d'être vécue".
Les opposants à la future loi fin de vie manifestent à Paris
