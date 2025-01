Les mastodontes de la gestion d’actifs condamnés à se rapprocher ?

information fournie par Ecorama • 23/01/2025 à 14:00

Les grandes manœuvres se poursuivent dans l'industrie de la gestion d'actifs. Après le rapprochement entre les géants BNP Paribas et Axa l'été dernier, c'est au tour de Natixis et Generali d'annoncer la création d'un nouveau champion européen de la finance. L'accélération des mariages a-t-elle seulement pour but de concurrencer la puissance de la finance américaine ? L'analyse de Sébastien Lalevée, directeur général de la Financière Arbevel. Ecorama du 23 janvier 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com