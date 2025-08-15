Des secouristes utilisent une pelleteuse pour fouiller dans les débris et la boue à la recherche de victimes, après que des pluies torrentielles et subites ont fait jeudi et vendredi près de 120 morts en 24 heures dans le nord du Pakistan, portant à plus de 400 le nombre de tués depuis le début de la mousson fin juin.
Pakistan: la mousson fait près de 120 morts en 24 heures
