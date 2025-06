Les laboratoires clandestins de drogue, nouvelle pollution aux Pays-Bas

information fournie par France 24 • 26/06/2025 à 13:30

Depuis des années aux Pays-Bas, de nombreux laboratoires clandestins d’amphétamine, d’ecstasy ou encore de cocaïne sont régulièrement démantelés, le plus souvent dans des zones rurales et reculées, à l’abri des regards. Un des effets collatéraux de cette production illégale est l’importante pollution qu’elle engendre à cause des nombreux déchets hautement toxiques dont les trafiquants doivent se débarrasser. Ce sont généralement de gros barils de produits chimiques retrouvés en pleine nature, parfois dans des parcs naturels. L’année dernière, dans tout le pays, 217 décharges sauvages ont été découvertes. Reportage d'Alix Le Bourdon et Ingrid Gercama.