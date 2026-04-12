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Les Hongrois votent entre fin de règne et cinquième mandat pour Viktor Orban

information fournie par AFP Video 12/04/2026 à 13:47

Les Hongrois votent dimanche lors d'élections législatives qui pourraient mettre fin au règne de Viktor Orban, au pouvoir depuis 16 ans, et dont le résultat est scruté par de nombreuses capitales à travers le monde, en particulier en Europe et aux Etats-Unis.

Crise de gouvernement
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