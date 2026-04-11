Les quatre astronautes américains et canadiens de la mission Artemis II ont amerri vendredi soir comme prévu au large de la Californie, couronnant une mission-test autour de la Lune parfaitement exécutée par la Nasa un demi-siècle après Apollo.
Les astronautes d'Artemis de retour sur Terre
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