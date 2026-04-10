Certains habitants de Kiev exprimaient vendredi des doutes après l'annonce d'une trêve de Pâques orthodoxe, à la suite de la décision du président russe Vladimir Poutine de suspendre temporairement les combats pendant la période des fêtes. "Plus personne n'y croit", affirme Ievguenii Lamakh.
"Personne n'y croit" : des habitants de Kiev sceptiques après l'annonce d'une trêve pascale
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