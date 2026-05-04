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Les hantavirus: des zoonoses transmises par les déjections des rongeurs

information fournie par France 24 04/05/2026 à 18:53

3 personnes sont mortes à bord d'un navire de croisière d'une maladie provoquée par un hantavirus. Ces virus sont transmis à l'homme par des rongeurs, ce sont donc des zoonoses. Ils peuvent donner lieu à deux maladies: un syndrome pulmonaire et une fièvre hémorragique. La maladie respiratoire est plus rare mais aussi plus grave puisque mortelle dans 40% des cas. L'OMS rassure, ce virus ne se transmet que très rarement entre humains. Le risque épidémique est donc très faible.

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