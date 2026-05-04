3 personnes sont mortes à bord d'un navire de croisière d'une maladie provoquée par un hantavirus. Ces virus sont transmis à l'homme par des rongeurs, ce sont donc des zoonoses. Ils peuvent donner lieu à deux maladies: un syndrome pulmonaire et une fièvre hémorragique. La maladie respiratoire est plus rare mais aussi plus grave puisque mortelle dans 40% des cas. L'OMS rassure, ce virus ne se transmet que très rarement entre humains. Le risque épidémique est donc très faible.
Les hantavirus: des zoonoses transmises par les déjections des rongeurs
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro