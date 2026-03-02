Des images montrent des rues bondées alors que les habitants fuient la banlieue sud de Beyrouth après les frappes israéliennes durant la nuit. Ces frappes ont été lancées lundi sur la banlieue sud de Beyrouth, ont rapporté les médias d'État libanais, tandis que le Hezbollah a revendiqué des tirs de roquettes et de drones sur Israël en représailles à l'assassinat du guide suprême iranien Ali Khamenei. IMAGES
Les habitants fuient les banlieues sud de Beyrouth après les frappes israéliennes
