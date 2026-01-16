 Aller au contenu principal
Les Cubains rendent hommage aux 32 soldats tués au Venezuela

information fournie par AFP Video 16/01/2026 à 16:26

Cuba a rendu hommage aux 32 militaires tués lors de l'attaque militaire américaine qui a renversé le dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro, lors d'une cérémonie à laquelle a assisté le leader révolutionnaire Raul Castro.

L'offre BoursoBank