L’équipe de France affronte l’Ukraine jeudi dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2026. En cas de victoire, les Bleus décrocheront leur ticket pour le Mondial disputé aux États-Unis, au Canada et au Mexique. La rencontre se déroulera dans un contexte particulier, avec le 10e anniversaire des attaques terroristes à Paris du 13 novembre 2015.
Les Bleus reçoivent l'Ukraine avec la qualification pour le Mondial en tête
