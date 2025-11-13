 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les Bleus reçoivent l'Ukraine avec la qualification pour le Mondial en tête

information fournie par France 24 13/11/2025 à 07:13

L’équipe de France affronte l’Ukraine jeudi dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2026. En cas de victoire, les Bleus décrocheront leur ticket pour le Mondial disputé aux États-Unis, au Canada et au Mexique. La rencontre se déroulera dans un contexte particulier, avec le 10e anniversaire des attaques terroristes à Paris du 13 novembre 2015.

Guerre en Ukraine
Sport

Vidéos les + vues

1

Brésil : les "fake news" de l'agro-industrie

information fournie par France 24 12 nov.
2

Islamabad sous haute-sécurité après un attentat-suicide

information fournie par AFP 12 nov.
3

Tourcoing: un mineur à scooter décède après un refus d'obtempérer

information fournie par AFP Video 12 nov.
1
4

Médicaments : la transparence des prix fait débat à l’Assemblée

information fournie par France 24 12 nov.
5

Bourse : que faire si la bulle IA explose ?

information fournie par Ecorama 12 nov.
6

Patrick Artus : "Curieusement les investisseurs étrangers ne sont pas très pessimistes sur la France !"

information fournie par Ecorama 12 nov.
2
7

Chute de Bamako ? "Dans le désordre, tout peut arriver", dit l'ex-ministre Tiéman Hubert Coulibaly

information fournie par France 24 12 nov.
8

Mercosur: l'accord "recueillera un non très ferme de la France" (Genevard)

information fournie par AFP Video 12 nov.
1
1

Laurent Guillot (DG d'Emeis) : "Notre titre a encore du potentiel !"

information fournie par Ecorama 06 nov.
1
2

Le Louvre "a privilégié les opérations visibles et attractives", estime la Cour des comptes

information fournie par AFP Video 06 nov.
3

Les investisseurs sont-ils obligés de choisir entre performance et impact ?

information fournie par Boursorama 05 nov.
4

France: mobilisation des retraités en pleine incertitude budgétaire

information fournie par AFP Video 06 nov.
5
5

Oléron: le suspect évoque des "ordres d'Allah", mais n'est pas lié à des "organisations terroristes"

information fournie par AFP 06 nov.
3
6

Ile d'Oléron: les gendarmes près de la voiture du suspect

information fournie par AFP Video 05 nov.
7

Île d'Oléron: la police scientifique s'affaire autour du véhicule du suspect

information fournie par AFP Video 05 nov.
8

Vatel Capital : investir dans l'innovation avec le FCPI Dividendes plus no 13

information fournie par Boursorama 06 nov.
1

Top 5 IA du 22/10/2025

information fournie par Libertify 23 oct.
2

Vente de SFR : vers une hausse du prix des forfaits mobiles et internet en France ?

information fournie par Ecorama 16 oct.
3

Une bulle sur l’or ?

information fournie par Ecorama 16 oct.
1
4

Top 5 IA du 23/10/2025

information fournie par Libertify 24 oct.
5

Trade ou Pas Trade: Le talkshow du trading: CAC 40, S&P500, l’IA, l’EUR/USD, Total, LVMH, Accor

information fournie par SG Bourse 15 oct.
6

A la peine, les viticulteurs californiens abandonnent leurs vignes

information fournie par AFP Video 19 oct.
3
7

Trump, profit warning, or : les investisseurs sur leur garde ?

information fournie par Ecorama 14 oct.
1
8

Instabilité politique et marchés au plus haut : que faire ?

information fournie par Sycomore AM 14 oct.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank