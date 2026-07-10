Aux Antilles, des plages sont transformées en tapis d'algues. En se décomposant, les gaz toxiques libérés par les algues sargasses dépassent le seuil de tolérance, rendant l'air irrespirable. En Martinique, la situation est critique dans onze communes. Un centre d'accueil a ouvert ses portes pour les riverains les plus exposés.
Les Antilles envahies par les sargasses, situation critique dans onze communes martiniquaises
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