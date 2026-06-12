Pourquoi le dérèglement climatique déclenche-t-il l'écroulement du Mont-Blanc ? Le permafrost fond ! Cette glace "éternelle" agit comme un liant, une superglue, entre les blocs de roches. Lorsqu'elle fond, elle ne tient plus les blocs entre eux : les montagnes s'effondrent. Alors que les Alpes se réchauffent deux fois plus vite que le reste du globe, ses glaciers fondent. Conséquence : un tiers des voies d'alpinisme autour du Mont-Blanc sont devenues impraticables.
Les Alpes s'écroulent à cause du dérèglement climatique
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