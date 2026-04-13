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Léon XIV dit ne pas avoir "peur de l'administration Trump"

information fournie par AFP Video 13/04/2026 à 19:09

Le pape Léon XIV a affirmé lundi ne pas avoir "peur de l'administration Trump", en réponse aux critiques du président américain.

Pape Leon XIV
Donald Trump
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2

1 commentaire

  • 19:39

    Le seul Dieu que respecte Trump, c'est le Veau d'Or; la Genèse raconte bien la suite.

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