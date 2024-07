information fournie par France 24 • 02/07/2024 à 15:29

A l’issue des résultats du premier tour, quelles sont les propositions en matière de santé des trois grands "blocs" – des trois forces politiques présentes au second tour - le RN avec les Républicains ciottistes, le Nouveau Front populaire, et le camp présidentiel ? On fait le point avec Julia Sieger.