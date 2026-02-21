La France a restitué à la Côté d'Ivoire le tambour parlant Djidji Ayôkwé, un objet sacré qui avait été saisi en 1916 par les autorités coloniales.
Le tambour parleur officiellement restitué à la Côte d'Ivoire par la France
