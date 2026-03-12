L'Assemblée nationale sénégalaise a voté mercredi une loi qui double les peines réprimant les relations homosexuelles, punies désormais de cinq à dix ans de prison, sur fond de vague d'homophobie et d'arrestations pour homosexualité présumée.
Le Sénégal vote une loi doublant les peines de prison réprimant l'homosexualité
