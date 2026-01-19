 Aller au contenu principal
Le Sénégal champion d'Afrique après une finale aux multiples rebondissements

information fournie par France 24 19/01/2026 à 23:16

Les Lions de la Teranga sont attendus lundi à l'aéroport de Dakar. Après leur victoire à la CAN ils seront accueillis en héros par les supporters sénégalais qui font toujours la fête. Les joueurs devraient être reçus par le chef de l'Etat Diomaye Faye. La finale s'est cependant déroulée dans un contexte électrique, nourri de tensions survenues avant le match et de critiques. Le président de la FIFA Gianni Infantino a condamné "des scènes inacceptables", mettant en cause certains joueurs.

