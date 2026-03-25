Les sénateurs observent une minute de silence en hommage à l'ancien Premier ministre socialiste Lionel Jospin, également ancien député, décédé dimanche à l'âge de 88 ans. En ouvrant la séance, le président du Sénat, Gérard Larcher, salue la mémoire d'un "homme d'État, un éminent représentant de la gauche républicaine, universaliste et laïque qui a marqué la Ve République". SONORE
Le Sénat observe une minute de silence en hommage à Lionel Jospin
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