Le secrétaire d'État américain Marco Rubio pose pour une séance photo et serre la main de la ministre finlandaise des Affaires étrangères, Elina Valtonen, au département d’État à Washington. IMAGES
Le secrétaire d’État américain Marco Rubio reçoit son homologue finlandaise
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