Le roi Haakon VIII et la famille royale arrivent à l'église d'Asker pour assister à une messe en hommage au roi Harald V, deux jours après son décès. Le roi Harald V de Norvège est décédé à l'âge de 89 ans, après un règne de trois décennies et demie. IMAGES
Le roi Haakon VIII de Norvège arrive à une messe en hommage au roi Harald V
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