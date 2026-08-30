Le nouveau roi de Norvège, Haakon VIII, quitte la cérémonie commémorative, alors que les églises de tout le royaume scandinave rendaient hommage à son père, le roi Harald, décédé deux jours auparavant. Des citoyens se sont rassemblés pour apercevoir le nouveau roi, âgé de 53 ans, à son arrivée avec la famille royale pour une cérémonie à l'église d'Asker, juste au sud de la capitale. IMAGES
Le roi Haakon quitte l'église d'Asker après avoir assisté à une cérémonie commémorative
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