Pendant longtemps l’intelligence artificielle a cherché, avec les réseaux neuronaux, à reproduire le fonctionnement de notre cerveau. Mais un nombre croissant de projets veulent s’appuyer sur une matière bien vivante – nos propres neurones – pour faire progresser l’IA. Désormais, des start-up comme Cortical Labs fusionnent des puces électroniques avec des cellules humaines qui les maintiennent "en vie". L'objectif est, à terme, de mettre au point un ordinateur biologique.
Le projet fou d’un ordinateur croisé avec des neurones humains
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