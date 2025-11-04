 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le procès historique des "sombres compromis de Lafarge avec les djihadistes en Syrie"

information fournie par France 24 04/11/2025 à 14:38

À la Une de la presse ce mardi 4 novembre, l'ouverture du procès historique contre Lafarge, accusé d'avoir financé l'organisation État Islamique en Syrie pour faire tourner sa cimenterie.

Syrie

Vidéos les + vues

1

Budget: le PS ne veut pas participer "une parodie de discussion déjeunatoire" avec le RN

information fournie par AFP Video 03 nov.
7
2

Italie: interruption des opérations après l'effondrement d'une autre partie de la tour

information fournie par AFP Video 03 nov.
3

Quand les dessinateurs de BD aident les jeux vidéo à sortir de leur bulle

information fournie par AFP 03 nov.
4

Crues historiques au Vietnam, où les événements climatiques extrêmes se multiplient

information fournie par France 24 03 nov.
5

Top 5 IA du 03/11/2025

information fournie par Libertify 05:00
6

Corée du Sud: le chef du Pentagone Pete Hegseth assiste à une cérémonie de bienvenue

information fournie par AFP Video 08:09
7

Ligue des champions : Ousmane Dembélé présent avec le PSG face au Bayern

information fournie par France 24 08:41
8

Mexique: manifestations après l’assassinat d'un maire à l'ouest du pays

information fournie par AFP 03 nov.
1

Cameroun: Paul Biya de nouveau réélu, son principal adversaire dénonce une "mascarade"

information fournie par AFP 27 oct.
1
2

Ouragan Melissa: des arbres déracinés, des vents violents à St. Catherine

information fournie par AFP Video 29 oct.
3

Les Tanzaniens aux urnes pour des élections sans opposition

information fournie par AFP Video 29 oct.
4

Élections en Tanzanie : les électeurs votent à Dar es Salaam

information fournie par AFP Video 29 oct.
5

Fumée au-dessus de Gaza après des frappes de l'armée israélienne qui dit reprendre la trêve

information fournie par AFP Video 29 oct.
6

Des obligations vertes qui conservent tout leur intérêt ?

information fournie par Boursorama 29 oct.
7

Budget 2026 : ces hausses d’impôts qui pourraient frapper les plus aisés…

information fournie par Ecorama 29 oct.
2
8

Top 5 IA du 28/10/2025

information fournie par Libertify 29 oct.
1

Gilbert Cette : "Les marchés financiers saluent aujourd'hui la perspective d'une stabilité politique !"

information fournie par Ecorama 09 oct.
1
2

Vente de SFR : vers une hausse du prix des forfaits mobiles et internet en France ?

information fournie par Ecorama 16 oct.
3

Une bulle sur l’or ?

information fournie par Ecorama 16 oct.
1
4

Top 5 IA du 23/10/2025

information fournie par Libertify 24 oct.
5

Trade ou Pas Trade: Le talkshow du trading: CAC 40, S&P500, l’IA, l’EUR/USD, Total, LVMH, Accor

information fournie par SG Bourse 15 oct.
6

Placements : les frais sur vos fonds sont-ils moins chers en France ?

information fournie par Boursorama 10 oct.
7

Bourse : à quel moment les investisseurs vont-ils commencer à être moins sereins ?

information fournie par Ecorama 08 oct.
2
8

A la peine, les viticulteurs californiens abandonnent leurs vignes

information fournie par AFP Video 19 oct.
3

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank