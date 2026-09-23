Le président français Emmanuel Macron rencontre le patron d'OpenAI Sam Altman en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, à New York (États-Unis), quelques heures avant une réunion du conseil de sécurité des Nations unies au sujet de l'intelligence artificielle et ses risques pour la sécurité mondiale. IMAGES
Le président Emmanuel Macron rencontre le patron d'OpenAI Sam Altman à New York
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